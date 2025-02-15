Gaziosmanpaşa'da Depo Yangını

Gaziosmanpaşa'da bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi 288. Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katındaki boya malzemelerinin bulunduğu depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.
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