Gece Yolcuları 21. Yılını Kutluyor - Son Dakika
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Gece Yolcuları 21. Yılını Kutluyor

Gece Yolcuları, 21 yıllık müzik yolculuklarını ve gelecek planlarını paylaştı.

21.05.2025 11:11
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"Unut Beni", "Ölüm de Var", "Meyhaneler Sen", "Neden?" şarkılarıyla tanınan ve sevilen müzik gruplarından Gece Yolcuları 21. yılını kutluyor.

Grubun kurucularından Edis İlhan (vokal, perküsyon) ile Uğur Arslantürkoğlu (gitar, geri vokal), profesyonel müzik kariyerine adım attıkları günden bugüne yaptıklarını ve gelecek hedeflerini AA muhabirine anlattı.

İlhan, "Gece Yolcuları" isminin kendileri için zaman içinde kartvizit gibi olduğuna işaret ederek, "Gece yolcuları ismi bizim için büyük müzisyenin hayatını anlatıyor. Gece ilham gelir, gece konsere gidersin. Biz o gecenin hüznünü, melankolisini seven bir müzisyenin hayatını nitelendiren bir isim bulma çabasındaydık. Gece Yolcuları buna da cuk oturdu." dedi.

"Kendimizi iyi ifade edebileceğimiz yerlerde her zaman olmaya çalıştık"

İlk albümden bugüne, 21 yılın su gibi geçtiğini aktaran İlhan, konserlerinde 3 kuşaktan dinleyiciyi görme şansını yakaladıklarını söyledi.

Geçen sene başladıkları "20. Yıl Konserleri" etkinliklerinde müzikseverlerden çok güzel tepkiler aldıklarının altını çizen İlhan, şunları kaydetti:

"Tabii bir müzisyen için bu çok keyif ve gurur verici bir şey. Bu bizi mutlu ediyor diyebilirim. Aynı gün içinde Antalya Havalimanı açılışı, TBMM'nin kuruluşu ve Taksim Meydanı konseri vardı. 3 büyük çaplı konseri bir gün içinde yapmıştık. O günü hala unutamıyorum. Grubun kurucuları olarak net olarak belirtmesek bile iyi Türkçe kullanmayı, kaliteli müzik yapmayı önemsedik. Yaptığımız işlerin klasikleşmesini istedik. Hep bunun peşinden koştuk. Yazılı bir şey değildi ama karakterimiz ve yetişme şartlarımız böyleydi."

Edis İlhan, çıkış yaptıkları dönemde Türkçe rock müzik yapmanın bazı riskleri olduğuna işaret ederek, "Türkçe müzik yapmak ve bazı ustaların şarkılarını yorumlamak bize bir güç vermişti. Aramızda edebi yönü en güçlü olan Uğur'du. Kalemi kuvvetlidir Uğur'un. Sözler hep samimi olsun istedik. Ama dinlediğimiz şeylerden hiçbir zaman kopmadık." şeklinde konuştu.

Aynı dönemde kurulan "Yüksek Sadakat", "Gripin", "Mor ve Ötesi", "Manga" gibi grupların dönemin müzik terbiyesiyle hareket ederek güzel işler yaptığını kaydeden İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim yolculuğumuz çok uzun bir yol. Bu arada okullarından mezun olup yurt dışına giden, evlenen arkadaşlarımız oldu. Sağlık sorunlarından dolayı ayrılan arkadaşlarımız oldu. Herkesi bir arada tutmak bazen kolay olmuyor ama mümkün olduğu kadar uzun vadeli çalışmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde Zülfü Livaneli, Ahmet Kaya gibi anı albümleri yaptık. Kulüp marşları, sinema filmleri oldu. Müziğin olduğu ve kendimizi iyi ifade edebileceğimiz yerlerde her zaman olmaya çalıştık. Bu sene 'Birisi Var' ile açılışı yaptık. Önümüzdeki 12 ay içinde 4 ila 5 tekli daha gelecek. Bu aslında mini bir albüm. Bizi sevenlerle dinleyicilerimizle 21. yılımızda yepyeni 5-6 şarkıyla yolculuğumuza devam edeceğiz."

" Bizim mottomuz sadece birlikte şarkılar söyleyebilmekti"

Uğur Arslantürkoğlu ise İlhan ile lise yıllarında başladıkları maceranın üniversite yıllarında profesyonel bir müzik grubu olma yolunda ilerlediğini, insanların büyük teveccühüyle bugünlere geldiklerini dile getirdi.

Üniversite öğrencisiyken üniversitelilere müzik yapan bir grup olduklarını ve Türkçe müzik üreterek tanınmaya başladıklarını söyleyen Arslantürkoğlu, şunları kaydetti:

"Rock müzik o dönemlerde çok dinlenebilen bir müzik değildi. Cem Karaca, Moğollar, Anadolu rock falan var ama ondan sonra pop müziğin hakim olduğu dönemde bir kesinti var. O dönemde kendi bestelerinizi yapıp çalmak, en büyük riskiniz oluyor. Bir sahneye çıkıp insanlarla yeteneğinizi paylaşıyorsunuz. Bu çok heyecan verici ama bir taraftan da çok ağır bir sorumluluk. O insanların sizi beğenip beğenmediğini, alkışlayıp alkışlamadığını gözlerinden anlarsınız. Bizim sahnelerimiz inanılmaz kalabalık geçiyordu ama ona rağmen 7-8 insan kapımızı çalıyordu. Biz açıkçası çok büyük mücadelelerle bugünlere geldik."

Arslantürkoğlu, "Unut Beni" adlı ilk albümlerinin başarısının kendilerini çok motive ettiğini vurgulayarak, "Başka bir parça ile çıkış yapmayı düşünüyorduk. Sonra bir gün ben Unut Beni'yi çaldım. Hepimiz çok etkilendik. Projemizi değiştirdik ve bu parça ile yola çıktık. Çok fazla şarkı üretiyorduk ama çok seçiciydik. Kendi şarkılarımıza acımasızca sallıyorduk. Üretim süreci bizim için hiçbir zaman değişmedi." dedi.

Eskiden müzikseverlerin ilgi ve tepkisinin bugünkü kadar hızlı görülmediğini söyleyen Arslantürkoğlu, bir süre şarkılarının ne denli ilgi gördüğünü tam kestiremediklerini, dönemin yüksek reytingli gençlik dizisinde şarkılarının kullanılmasıyla şöhretlerinin ülke geneline yayıldığını anladıklarını söyledi.

Uğur Arslantürkoğlu, 2004-2005 yıllarında hem pop hem de rock müzikte çok önemli grupların çıkış yaptığına dikkati çekerek, "Sene 2025. Bu kadar gelişti müzik dünyası ama saçlarımıza azıcık aklar düşse de o günün gruplarının tamamı aktif olarak müzik yapıyor. Bu çok güzel bir şey. Ben Türkiye için bunu çok umut verici görüyorum." şeklinde konuştu.

Beğendikleri ve söylemekten keyif aldıkları şarkıları söylemeye devam edeceklerini ifade eden Arslantürkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim yapmadığımız ama 'Keşke biz yapsaydık.' dediğimiz harika parçaların üzerine bir şeyler koyarak yeni dünyaya sunuyoruz. Orijinal şarkılardan hiçbir zaman güçlü bir beklenti içinde olmayız. O şarkıların sahipleri, onlara o duyguyu verenler. bize o şarkıları yapanlardır. 'Seninle Bir Dakika' hiçbir zaman Semiha Yankı'nın sesinden, 'Değer mi Hiç?' Sezen Aksu'nun sesinden daha özel bir anlam ifade etmeyecek bizim için. Ama bizim söylememiz dinleyicilerimiz için bir alternatiftir. Bizim mottomuz sadece birlikte şarkılar söyleyebilmekti. Biz yola böyle çıktık. Nefesimiz yettikçe şarkılar söylemeye, şarkılar yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gece Yolcuları 21. Yılını Kutluyor - Son Dakika

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