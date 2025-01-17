Gedik Vakfı 30. Yılını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gedik Vakfı 30. Yılını Kutladı

Gedik Vakfı 30. Yılını Kutladı

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, 30. yılını Kadıköy'de düzenlenen bir törenle kutladı.

17.01.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim, sosyal sorumluluk ve kültür sanat alanında çalışmalar gerçekleştiren Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, kuruluşunun 30. yılını Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenen törenle kutladı.

Eğitim alanına katkıları ve toplumun farklı kesimlerine sağladığı desteklerle bilinen vakfın kutlama etkinliğine, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Sanatçı Zuhal Olcay ve Gedik Filarmoni Orkestrası da program kapsamında konser verdi.

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın 30. yılını kutlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "İlk önce vakfı kurmuştuk. Daha sonra da üniversitemizin olması, vakfımızın var olması açısından bir fayda sağladı. Vakfımız genişledi, büyüdü ve aktiviteleri çeşitlendi. Bundan dolayı da mutluyuz." dedi.

Vakıf olarak özellikle klasik müzik konusunda yeteneklere destek olduklarını ifade eden Gedik, refahı yüksek bir toplum için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Rahmetli babasının vizyoner bir lider olduğunu anlatan Gedik, şunları kaydetti:

"Babam, ülkesine, toplumuna önemli değerler bıraktı. Kaynağı, ticareti, yönetimi ve her şeyden önemlisi insan odaklı yaklaşımı öğretti. Ardından işleri devam ettirmek, onun bana öğrettiklerinin rehberliğinde zor olmadı. Sanayici, üretici bir kadın olarak, toplumun refahı için çalışmak, babamdan devraldığım en önemli miras oldu. Gedik Eğitim Vakfında bayrağı geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Ekonomik başarıların yanında toplumsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyoruz. Gedik Eğitim Vakfı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarına devam edecek ve topluma, eğitime, insanımıza katkı vermeyi sürdürecek."

Gedik, kadın kaynakçılar yetiştirmenin ise her zaman hayali olduğunu dile getirerek, "Kaynak işi için 'erkek işi' denilir. Zordur, kirlidir. Oysa ben, mesleğin kadını erkeği olmadığına, eğitim ve emekle her işin herkesçe yapılabileceğine inanıyorum. Nitekim kadın kaynakçı eğitimlerine başladıktan sonra da bu düşüncem teyit edildi. Kadınlarımız ezber bozdu ve çok iyi kaynakçılar oldular." diye konuştu.

Programın özel konukları arasında kadın kaynakçılar da yer aldı. Kadın kaynakçılar, programda sahneye çıkarak, mesleğin cinsiyeti olmadığını ve eğitimle her işin herkes tarafından yapılabileceğini anlattı.???????

Kaynak: AA

Kadıköy Belediyesi, Kültür Sanat, Zuhal Olcay, Kadıköy, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gedik Vakfı 30. Yılını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:43:09. #1.11#
SON DAKİKA: Gedik Vakfı 30. Yılını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.