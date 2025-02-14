Gegu'da Mazu Anma Töreni - Son Dakika
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Gegu'da Mazu Anma Töreni

Gegu\'da Mazu Anma Töreni

Tianjin'de, Mazu için düzenlenen geleneksel anma töreni, kültürel miras olarak kutlandı.

14.02.2025 13:27
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TİANJİN, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Gegu kasabasında geleneksel olarak Çin mitolojisine özgü deniz tanrıçası Mazu için düzenlenen bir anma töreni olan Gegu Baonianhui perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde gerçekleştirildi.

2014 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilen bu anma töreni, bölge halkının Çin Yeni Yılı'nı kutlamaları ve iyi şans dileklerinde bulunmaları için önemli bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor.

Kaynak: Xinhua

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