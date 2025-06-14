Gelibolu\'da Hasat Sırasında Yangın Tedbiri

Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde yangın ihtimaline biçerdöverle hasada, orman ekipleri arazözle refakat etti.

Ilgardere Köyü Muhtarı Yusuf Erdoğan'ın arpa hasadının başlaması nedeniyle Kaymakamlık ve Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu biçerdöverle yapılan hasat sırasında gelen orman ekipleri, bilgilendirme yaptı.

Daha sonra hasat, arazöz refakatinde yapıldı.