11. Gelibolu Maratonu tarihi alanda başladı - Son Dakika
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11. Gelibolu Maratonu tarihi alanda başladı

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11. Gelibolu Maratonu tarihi alanda başladı
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ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanda bu yıl 11'incisi düzenlenen Gelibolu Maratonu'nun startı verildi.

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanda bu yıl 11'incisi düzenlenen Gelibolu Maratonu'nun startı verildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği katkılarıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen Gelibolu Maratonu, Kilitbahir Kalesi önünden başladı. Maratona; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ve sporcular katıldı. 10K, 21K, 40K, 1915 metrelik halk koşusuna 10 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Öte yandan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, 21 kilometrelik parkurda mücadele edecek. Yarış öncesi Namazgah Tabyası önünde toplanan yarışmacılar ısınma hareketlerini yaparak yarışmaya hazırlandı.

'HER ADIMDA BİR İZ'

Start öncesi açıklamalarda bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Zaferleri'nin 111'inci yıl dönümünde 11'inci defa Gelibolu Maratonunu Çanakkale tarihi alanda yapıyoruz. İsteyen yürüsün, isteyen koşsun ama gönüller bir olsun diyoruz. Çünkü burada her adımda bir iz var. Bu seneki mottomuz, 'Her adımda bir iz'. Çünkü Çanakkale tarihi alan bölgesinde her adımda bir hatıra var. Şehitlerimizin hatırası için bugün burada yürüyeceğiz ve koşacağız. Hem sporumuzu yapacağız hem de Çanakkale'nin nasıl geçilmez yapıldığını daha iyi düşünmeye, daha iyi anlamaya imkanına sahip olacağız. Çanakkale havası insana iyi gelir. Çanakkale, Türkiye'nin hatta dünyanın buluşma noktası haline gelmiştir. Biz herkesi, buradaki atmosferi, buradaki manevi havayı teneffüs etmeye davet ediyoruz" dedi.

'ÇOK GURUR VERİCİ'

Halk koşusuna katıldığını söyleyen Müzdelife Şahin (48) ise "Çok gurur verici. Kızım da amatör olarak bir kulüpte koşuyor. Onlara eşlik ediyorum. Koşamasam da yürümek istiyorum. Gelibolu Maratonu'na katılmak çok güzel, gurur verici bir duygu. Her zaman gençlerimiz olsun, yaşlılarımız olsun bu tür sporları tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Hiçbir zaman için, hiçbir şey için geç değil" diye konuştu.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Çok mutlu olduğunu söyleyen Elif Orhan (10) da "1915 koşusuna katılacağım. Çok heyecanlıyım. Dün de çocuk koşusuna katıldım. Çok heyecan vericiydi. Önce çok stres yapmıştım ama koşarken çok eğlendim. Bence çok iyi olacak. Biraz yorulacağım ama gayret edeceğim" dedi.

Kaynak: DHA
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