Gelinlik Üretim Üssü: Lu\'an

LU'AN, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Lu'an kentindeki Dingji kasabası, Çin'de ünlü bir gelinlik üretim ve ihracat üssü olarak öne çıkıyor. Bölgedeki 500'den fazla gelinlik üretim işletmesinin 15.000'den fazla çalışanı bulunuyor. Yıllık 2,4 milyar yuan (yaklaşık 330 milyon ABD doları) tutarında yıllık üretime ulaşan kasaba, "başarının tadını" aldı. 2024 yılında yaklaşık 5 milyon gelinlik üreterek ülkede yüzde 30'luk bir pazar payı elde eden kasabanın ürünleri 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç edildi.