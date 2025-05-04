Gemlik Ritim Grubu'ndan Coşkulu Konser

(BURSA)- Gemlik Ritim Grubu, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde konser verdi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "sanat ve kültürle iç içe bir ilçe hedeflediklerini" bildirdi.

Gemlik Ritim Grubu, müzisyen ve eğitmen Aziz Yüksel'in şefliğinde Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde konser verdi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in de katıldığı etkinlikte grup, sevilen şarkıları enstrüman eşliğinde yeniden yorumladı.

Ekipte yer alan gönüllü sanatseverleri tebrik eden Deviren, "Sanat ve kültürle iç içe bir Gemlik hedefliyoruz. Bugün burada gördüğümüz yoğun ilgi, bu yolda attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Gemlik Ritim Grubu'nu ve değerli şefimiz Aziz Yüksel'i kutluyorum. Bu tür etkinliklerle hayatın ritmini yakalamaya, kentimize nefes aldırmaya, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Sahnede gösterilen emeğin altını çizen Deviren, sanata ve sanatçıya her zaman destek olacaklarını belirterek, "Bu sahnede sadece müzik değil, gönül birliği de var. Her yaştan insanın bir araya geldiği bu grup, kent kültürümüzün en güzel örneklerinden biri" ifadelerini kullandı.