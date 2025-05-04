Gemlik Ritim Grubu'ndan Coşkulu Konser - Son Dakika
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Gemlik Ritim Grubu'ndan Coşkulu Konser

Gemlik Ritim Grubu, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde verdiği konserde sevilen şarkıları enstrüman eşliğinde yeniden yorumladı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçenin sanat ve kültürle iç içe bir yapıya ulaşma hedefinde olduğunu vurguladı.

04.05.2025 17:14  Güncelleme: 20:47
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(BURSA)- Gemlik Ritim Grubu, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde konser verdi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "sanat ve kültürle iç içe bir ilçe hedeflediklerini" bildirdi.

Gemlik Ritim Grubu, müzisyen ve eğitmen Aziz Yüksel'in şefliğinde Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde konser verdi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in de katıldığı etkinlikte grup, sevilen şarkıları enstrüman eşliğinde yeniden yorumladı.

Ekipte yer alan gönüllü sanatseverleri tebrik eden Deviren, "Sanat ve kültürle iç içe bir Gemlik hedefliyoruz. Bugün burada gördüğümüz yoğun ilgi, bu yolda attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Gemlik Ritim Grubu'nu ve değerli şefimiz Aziz Yüksel'i kutluyorum. Bu tür etkinliklerle hayatın ritmini yakalamaya, kentimize nefes aldırmaya, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Sahnede gösterilen emeğin altını çizen Deviren, sanata ve sanatçıya her zaman destek olacaklarını belirterek, "Bu sahnede sadece müzik değil, gönül birliği de var. Her yaştan insanın bir araya geldiği bu grup, kent kültürümüzün en güzel örneklerinden biri" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik Ritim Grubu'ndan Coşkulu Konser - Son Dakika

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