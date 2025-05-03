Genç Girişimcilerin Teknoloji Sunumu

Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerini sürdüren genç girişimcilerin, kullanıcıların kendi avatarlarıyla kıyafet denemelerini veya ev ortamında daha konforlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayan dijital tasarımları, TEKNOFEST KKTC'de teknoloji meraklılarıyla buluşturuldu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST KKTC'de yerlerini alan genç girişimciler, geliştirdikleri sistemleri Bilişim Vadisi standında anlatıyor.

Solace şirketinin kurucu ortaklarından Semih Babacan, AA muhabirine, yapay zekayı ve ileri teknolojileri konuşma kolaylığında sunmak amacıyla Bilişim Vadisi'nde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bu çerçevede "kahya" adını verdikleri akıllı yaşam uygulaması "Ensi Akıllı Yaşam Platformu"nu geliştirdiklerini bildiren Babacan, "Biz yapay zeka bilgisayarı üretiyoruz ve bunu, geliştirdiğimiz yapay zeka ses asistanıyla eve konumlandırıyoruz. Ensi Home, halihazırdaki akıllı evlere ve yeni kurgulananlara yapay zeka özellikleri ekleyebileceğiniz bir sistemdir. Bu yapay zeka sizin isteklerinizi sizin adınıza hem analiz ediyor ve hem aksiyon alıyor hem bilgi veriyor. Örneğin, 'Üşüdüm.' dediğinizde veya 'Burası çok karanlık oldu.' dediğinizde sizin için ışıkları açıyor, klimayı ayarlıyor, havalandırmayı açıyor veya 'Dışarıda birisi mi var?' dediğinizde, eğer kameranız ya da ışıklar varsa 'Bahçe ışıkları kapalı, dışarıyı görmeniz için açıyorum.' gibi yanıtlarla bağlamsal anlama yeteneği sunar. Bu şekilde yüksek insani kabiliyetleri yapay zeka ile sağlıyoruz." dedi.

Evin dijital "kahyası"

Babacan, Ensi'nin "bir orkestra şefi" olduğunu vurgulayarak, adeta bir "kahya" gibi evi yönettiğini, kullanıcılar için kapıları kilitleyip açabildiğini ve daha pek çok talebe yanıt verebildiğini anlattı.

Halihazırda 12 evde sistemlerinin başarıyla çalıştığını test ettiklerini dile getiren Babacan, "Bunlar dünya çapında mühendislik anlamında kanıtlanmış, siber güvenlik alanında sıkıntı göstermeyen yapılar. Ayrıca, Türkçe başta olmak üzere diğer dillerde de başarıyla çalışıyor. Ensi'ye, konumunuzu bilmesi için telefonunuzdan izin verdiğinizde ve 'Evden çıkarken bana eşyalarımı almamı hatırlatmanı istiyorum.' dediğinizde, her seferinde siz çıkarken Ensi size eşyalarınızı almanız gerektiğini hatırlatır. Tıpkı bir kahya gibi tıpkı evde bir insan varmış gibi size bu süreçlerde sürekli destek olur. Yalnızca söylemeniz yeterli." diye konuştu.

Kullanıcılar, kıyafetleri avatarlarıyla deneyebiliyor

LOOKSY şirketi de yapay zeka destekli avatar, hologram, AR ve 3D içeriklerle çevrim içi kıyafet alışverişi yapanlara, kıyafetin kişinin üzerinde nasıl duracağını görmesini sağlayan uygulamasıyla dikkati çekiyor.

Şirketin Genel Müdürü Kaan Karakaş, Bilişim Vadisi çatısı altında sanal kabin uygulamalarını tanıtmak için KKTC'ye geldiklerini söyledi.

Karakaş, kullanıcıların, internet üzerinden kıyafet denemelerini kolaylaştıran tasarımları hakkında şunları kaydetti:

"Kullanıcılar kendi avatarlarını oluşturarak kıyafet deneyebiliyor. Onların, bütün moda parçalarını üzerlerinde görmelerini sağlıyoruz. Avatarlar boy, kilo, vücut tipi ve saç rengine göre özelleştirilebiliyor. Burada onlara kombin yapabilme imkanı da sunuyoruz. Uygulamamız şu an tamamen çalışmaya hazır. Her internet sitesine, e-ticaret sitesine entegre olabiliriz. E-ticaret sitelerinden herhangi bir yazılımsal destek istemiyoruz. Entegre olduktan sonra kendi altyapımızda barındıracak modellemelerimiz ve sürdürülebilir çözümlerle markalara hızlı bir çözüm sağlamayı hedefliyoruz."