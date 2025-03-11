Genç Nalbant Atlara Vefa Gösteriyor - Son Dakika
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Genç Nalbant Atlara Vefa Gösteriyor

Doğan Karadeli, atlara olan tutkusu ile nalbantlık mesleğini sürdürüyor ve çevreye hizmet ediyor.

11.03.2025 23:02
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Genç nalbant asırlık geleneği sürdürüyor

Atlara olan tutkusu nalbant yaptı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan gencin atlara olan tutkusu, kendisini nalbant yaptı. Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde yaşayan Doğan Karadeli, unutulmaya yüz tutmuş nalbantlık mesleğini devam ettiriyor. Doğan Karadeli'nin hep hayalinde bir yarış atı vardı. Çocukluktan bu yana bu hayalle yatıp kalkan Karadeli, sonunda "Anoş" isimli damızlığa ayrılmış olan yarış atını satın aldı. 14 yaşında olan ve Türkiye Jokey Kulübü kayıtlı atı olan Anoş bugüne kadar bir çok koşuda şampiyon olup başarılar elde etmiş olsa da yaşı gereği artık koşmuyor. Anoş'a vefa gösterip onu satın alan Doğan Karadeli, atına köyde samanlıktan bozma bir ahırda gözü gibi bakıyor. Anoş'un yanı sıra ahırında kendisine ait 4 yarış atı olan ve atlarına gözü gibi bakan Karadeli, atların bakımını da bizzat kendisi yapıyor. Zamanla tırnak bakımını yaparak öğrendiği nalbantlığı sadece kendi atlarına değil, çevre il ve ilçelere de giderek diğer at sahiplerine de yardımcı oluyor. Atların kendisinde bir tutku olduğunu söyleyen Doğan Karadeli " Atlara olan merakım dedemden geliyor. Dedemin iki atı vardı, bende at üstünde büyüdüm. Sonra belirli bir yaşa gelince yarış atı satın almak istedim. İki erkek tayım var bir kısrağım var . Yarış atlarına bakımı hobi olarak yapıyorum. Yakın çevremizde nalbant yok. Kendi işimi kendim halledeyim dedim. Belgesellerden videolardan izleye izleye atlara ayak bakımı yapmayı öğrendim. Şu anda atlarıma kendim bakıyorum. Çevre il ve ilçelerden de ar sahipleri arıyor. Gidip onlara da yardımcı oluyorum. Nalbantlık zor bir iş olsa da zevkli bir iş. Türkün örf ve adetini sürdürmeye çalışıyorum" dedi

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Genç Nalbant Atlara Vefa Gösteriyor - Son Dakika

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