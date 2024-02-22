Genç Parti Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'ne katılmayacak

Türkiye'de casusluk yapan 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de casusluk faaliyetleri kapsamında elde ettikleri bilgi ve belgeleri Fransa ve Çin istihbarat servislerine aktardıkları belirlenen 10 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüpheliler arasında kendini sözde aktivist ve gazeteci olarak tanıtan Ahmed Katie de bulunuyor. Katie'nin, Türkiye'deki siyasi partilerle irtibat kurmaya çalıştığı ve Türk devlet yetkililerinden sözde tehditler aldığını ileri sürdüğü belirlendi. Ayrıca, Katie'nin Fransız istihbaratının direktifleriyle Türkiye'deki faaliyetlerini Halep Dostları Topluluğu yöneticileri üzerinden ilettiği tespit edildi. Çin istihbarat birimine bilgi aktaran 7 şüpheliye de operasyon düzenlendi ve çok sayıda dijital materyal ile para ve silah ele geçirildi.