Genç Parti Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacak - Son Dakika
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Genç Parti Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacak

Genç Parti Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'ne katılmayacak

Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını YSK'ya bildirdi. Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı. Böylece seçime katılabilecek siyasi parti sayısı 34 oldu.

22.02.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
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Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Genç Parti, yerel seçimlere, "hiçbir seçim türünde katılmayacağına" dair dilekçe verdi.

Genç Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı.

Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını bildirmişti.

Buna göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.

Kaynak: AA

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