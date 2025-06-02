Gençler AK Parti'den Uzaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gençler AK Parti'den Uzaklaşıyor

02.06.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal devlet ilkelerinin zayıflaması, gençleri AK Parti'ye karşı mesafeli tutuyor.

(İSTANBUL) - Toplum Çalışmaları Enstitüsü Araştırma ve Veri Analiz Program Direktörü Yağmur Uzunırmak, "Sosyal Devlet İlkesi ve Siyasal Tercihler: Gençlerin AK Parti'den Uzaklaşmasının Yapısal Dinamikleri" başlıklı analizinde, "2000 yılından itibaren sosyal devlet göstergelerinde sürekli bir gerileme eğilimi yaşanırken, bu durum özellikle sosyoekonomik yaşama entegrasyon mücadelesi veren genç kuşakların dezavantajlı koşullardan çıkmasını zorlaştırıyor. Söz konusu yapısal sorunlar, yaşamları boyunca yalnızca AK Parti iktidarını deneyimlemiş genç neslin, siyasal tutum ve davranışlarında partiye karşı mesafeli ve eleştirel bir konum geliştirmesine zemin hazırlıyor" dedi.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü Araştırma ve Veri Analizi Program Direktörü Yağmur Uzunırmak, AK Parti'nin genç seçmen nezdinde yaşadığı oy kaybının altında yatan yapısal dinamikleri araştırdı. "Sosyal Devlet İlkesi ve Siyasi Tercihler: Gençlerin AK Parti'den Uzaklaşmasının Yapısal Dinamikleri" başlıklı analizde, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Kamu hizmetlerine erişimde eşitlik, sosyal devlet anlayışının temel göstergelerinden biri olmasına rağmen, Türkiye bu alanda uluslararası karşılaştırmalarda zayıf bir performans sergiliyor.

2000 yılından itibaren sosyal devlet göstergelerinde sürekli bir gerileme eğilimi yaşanırken, bu durum özellikle sosyoekonomik yaşama entegrasyon mücadelesi veren genç kuşakların dezavantajlı koşullardan çıkmasını zorlaştırıyor. Söz konusu yapısal sorunlar, yaşamları boyunca yalnızca AK Parti iktidarını deneyimlemiş genç neslin, siyasal tutum ve davranışlarında partiye karşı mesafeli ve eleştirel bir konum geliştirmesine zemin hazırlıyor."

Genç seçmenin AK Parti'ye karşı mesafeli tutumlarının arkasında, sosyal devlet ilkelerinin zayıflamasına bağlı olarak ortaya çıkan yapısal faktörlerin etkili olduğunu belirten Uzunırmak, şu tespitlerde bulundu:

"Genç seçmenlerin siyasal tercihleri yalnızca ekonomik göstergelerle açıklanamaz. Bu tercihler aynı zamanda sosyal adalet, liyakat, eşitlik ve kapsayıcılık gibi değerlere duydukları bağlılık üzerinden şekillenmektedir. Bu bağlamda, mevcut siyasi yönetimin gençlerin sosyoekonomik statülerine ilişkin yukarı yönlü hareketlilik sağlayabilmesi için yalnızca ekonomik büyümeye odaklı politikalarla yetinmemesi; bunun yanında sürdürülebilir, bütüncül ve gerçekçi toplumsal eşitlik politikalarını hayata geçirmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Liyakat ve fırsat eşitsizliği kökleşiyor: Türkiye sosyal mobilitede dünya gerisinde

Türkiye'nin sosyal mobilite düzeyinde 82 ülke arasında 64. sırada yer alması, fırsat eşitliği ilkesinin yeterince işlemediğini ve alt sosyoekonomik katmanlardan üst katmanlara yükselmenin oldukça sınırlı bir olasılık olduğunu gösteriyor. Bu durum, OECD ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'de yoksulluğun kuşaklar boyunca kalıcı hale geldiğini ve zenginliğin korunduğunu ortaya koyuyor. Sosyal mobilite düzeyi yüksek ülkelerin aynı zamanda yüksek kişi başı gelire sahip olduğu da belirtiliyor.

En üst yüzde 1'lik kesimin gelirden aldığı payın 2007'de yüzde 16,7'den 2023'te yüzde 24'e yükseldiği, buna karşılık en alt yüzde 50'lik kesimin payının yüzde 16,7'den yüzde 14,1'e gerilediği belirtilen analizde, alt sınıfların sadece yerinde saymakla kalmadığı, aynı zamanda daha da yoksullaştığı ifade ediliyor."

Kamu hizmetleri ve istihdamda "adaletsizlik" vurgusu

Kamu hizmetlerine erişimde siyasal gruplar arasında ciddi bir adaletsizliğin yeniden belirginleştiğine dikkat çekilen analizde, 2000 yılından itibaren düşüş eğiliminde olan bu endeksin, 2023 itibarıyla Türkiye'yi 175 ülke arasında 146. sıraya konumlandırdığı kaydedildi. Benzer şekilde devlet kadrolarına yönelik istihdamda siyasal ayrımcılığın yüksek olduğu ve Türkiye'nin bu endekste Çad ve Yemen arasında 145. sırada yer aldığı vurgulandığı analizde, bu düşük performansın kamu kadrolarının liyakat yerine siyasal aidiyet temelinde şekillendiğine ilişkin güçlü bir toplumsal algının varlığına işaret ettiği, genç seçmenlerin eleştirel tutumunu anlamlandırmada önemli bir gösterge niteliği taşıdığına dikkat çekildi.

Yapısal eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında belirleyici faktörün sosyal devlet ilkeleri olduğuna dikkati çeken Yağmur Uzunırmak, şunları kaydetti:

"Toplumsal eşitlik politikalarını hayata geçirmek şart"

"Fırsat eşitliği, kamu hizmetlerinin adil dağılımı ve liyakate dayalı kamu istihdamı gibi temel alanlarda Türkiye'nin düşük performans sergilediği anlaşılmaktadır. Yapılan saha araştırmalarından elde edilen bulgular, özellikle genç kuşakların söz konusu eşitsizlikleri yalnızca soyut veriler yoluyla değil, doğrudan kişisel deneyimleri aracılığıyla hissettiklerini göstermektedir. Bu durum, genç bireyleri mevcut siyasal düzene karşı daha mesafeli ve eleştirel bir tutum geliştirmeye yöneltmektedir. Bu bağlamda, mevcut siyasi yönetimin gençlerin sosyoekonomik statülerine ilişkin yukarı yönlü hareketlilik sağlayabilmesi için yalnızca ekonomik büyümeye odaklı politikalarla yetinmemesi; bunun yanında sürdürülebilir, bütüncül ve gerçekçi toplumsal eşitlik politikalarını hayata geçirmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir."

Kaynak: ANKA

AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençler AK Parti'den Uzaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Olaylı maça devlet el koydu Olaylı maça devlet el koydu
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
İzmir’deki grev krizinde kim haklı İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

11:09
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
15:21
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
15:20
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
15:19
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:17
İlk 50’de tek Türk takımı UEFA güncel sıralamayı açıkladı
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
15:10
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 11:50:59. #7.13#
SON DAKİKA: Gençler AK Parti'den Uzaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.