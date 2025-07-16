Gençler İçin Stop-Motion Atölyesi Tamamlandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Alt Kat ve İstanbul Film Festivali işbirliğiyle 14-19 yaşındaki gençlere yönelik düzenlenen stop-motion animasyon atölyesi tamamlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Kültür Politikaları Çalışmaları" kapsamında hayata geçirilen ve kültür-sanat etkinliklerine erişim ile katılım olanaklarını artırmayı amaçlayan programa Türkiye'nin farklı şehirlerinden gençler katıldı.

Her döneminde katılımcıların şehirde kendi yön bulma deneyimlerini araştırdıkları program kapsamında altı ayrı çalışma gerçekleştirildi.

Nisan-haziran arasında iki dönem halinde gerçekleştirilen atölyelerde, yönetmen ve eğitmen Gökalp Gönen rehberliğinde çalışan katılımcılar, kendi karakterlerini tasarlayıp cut-out tekniğiyle animasyonlar oluşturdu.

Yapay zeka destekli araçlar deneyimlendi

Programa katılan gençler, yapay zeka destekli araçlarla animasyon üretimini deneyimleme fırsatı buldu.

Atölye sürecinde katılımcılar, kurgu, ses tasarımı ve hikaye anlatımı gibi animasyonun temel bileşenlerine dair kapsamlı bir keşfe çıktı.

Toplam 52 gencin yer aldığı bu yılki atölyelerin sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.

Atölye sürecinde üretilen filmler, düzenlenen çevrim içi kapanış etkinliğinde paylaşıldı.

Etkinliğe, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, atölye yürütücüsü yönetmen Gökalp Gönen, Anima İstanbul'un kurucusu Mehmet Kurtuluş ve Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar konuk oldu.

Ortaya çıkan 16 kısa film, İKSV YouTube kanalında yayınlandı.