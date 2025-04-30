Gençlere Evlilikte Çeyiz Desteği - Son Dakika
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Gençlere Evlilikte Çeyiz Desteği

Gençlere Evlilikte Çeyiz Desteği

Bakanlık, yeni evlenen gençlere indirimli çeyiz desteği sağlamak için 20 firma ile protokol imzaladı.

30.04.2025 13:02
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 20 firma arasında yeni evlenen gençlere çeyiz desteği sağlanması için protokol imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler sağlayacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta 'Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri Tanıtım Programı'na katıldı. Bakan Göktaş, "Yeni yuvalara, yeni hayatlara bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz sonra imzalayacağımız protokolle 20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak" diye konuştu.

'Aile ve Gençlik Fonu' kapsamında yürütülen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin 81 ilde yaygınlaştırıldığını söyleyen Göktaş, "Program kapsamında ise bugüne kadar 55 bin 296 gencimizin sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. Nikah tarihleri yaklaştıkça da hak sahibi çiftlerimize kredi ödemelerini yapmaya edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYELERİMİZ, YEREL İŞLETMELERLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAK'

Özel sektörün de katkılarıyla evlenecek çiftlere yeni imkanlar sunulacağını aktaran Bakan Göktaş, "Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri özel indirimlerle temin etmelerini mümkün kılıyoruz. Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler sağlayacak. Bunun yanı sıra yerelde de valiliklerimiz, belediyelerimiz, yerel işletmelerimizle iş birliği yaparak, genç çiftlerimize farklı alanlarda destek sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'E-DEVLET'TEN İMDİRİM KODU ALINACAK'

Göktaş, projeden faydalanacak gençlerin, e-Devlet'ten edinecekleri indirim kodu ile bu imkandan faydalanabileceklerini söyleyerek, "Bu anlamlı desteğe katkı sunmak isteyen tüm firmalarımızı da bu iyilik seferberliğine ortak olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle, kampanyamıza gönülden destek veren tüm firmalarımıza tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

'EVLİLİĞİMİZE SAĞLAM ADIMLARLA BAŞLAYACAĞIZ'

'Aile ve Gençlik Fonu' kapsamındaki evlilik kredisinden yararlanan Fehmi Yıldırım Kaplan, "Nikahımız gerçekleştikten sonra alacağımız bu kredi evliliğimizin ilk günlerinde omuzlarımızdaki ekonomik yükü hafifletecektir. Ayrıca bakanlığımızın firmalarla kurduğu iş birlikleri sayesinde ev eşyalarımızı indirimli alma imkanı bizleri sevindirdi. Tüm bu destekler sayesinde evliliğimize daha sağlam ve güvenli adımlarla başlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş ve firma temsilcileri, protokole imza attı.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Politika, Evlilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlere Evlilikte Çeyiz Desteği - Son Dakika

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