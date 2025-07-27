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Gençlere Yönelik Önemli Mesajlar

Gençlere Yönelik Önemli Mesajlar
27.07.2025 16:53
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Kılıç, gençlerin üniversite hayatını en iyi şekilde değerlendirmelerini ve tecrübe kazanmalarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğinde "Yarınki Türkiye" temasıyla düzenlediği "TercihFest 2025" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Kılıç, Başakşehir İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nde yapılan etkinlikte, öğrencilerin şu anda çok büyük bir mertebe katettiğini dile getirdi.

Öğrencilerin daha yolun başında olduğunu aktaran Kılıç, "Bir kısmınız, 'Ben hayatta bayağı bir şey hallettim.' düşüncesinde. Bu çok doğal. Çünkü eğitiminizin ve çevrenizin size yüklemiş olduğu formasyonda siz şu anda hayatınızın yüzde 65-70'ini çözmüş gibi duruyorsunuz. Gençler, hayatınız, sorumluluklarınız, çizeceğiniz rota daha yeni başlıyor. Hiçbir şey için ne geç kalmış durumdasınız ne de çok erkensiniz." diye konuştu.

Kılıç, gençlerin 5-10 yıl sonra nerede olmak istediklerini düşünmelerini, kabiliyet ile becerilerini iyi anlamaları gerektiğini kaydederek, "Burada üniversitenin içerisinde yaşadıklarınız size önümüzdeki 4-5 yılda ne olacak onu söylüyor. Bu önemli ama üniversite eğitimi sadece üniversitede alacağınız akademik eğitimden ibaret değil. Üniversite hayatımda, akademide öğrendiklerimden daha fazlasını sosyal hayatımda öğrendim." ifadelerini kullandı.

Gençlere, hayatlarındaki imkanları sonuna kadar kullanmaları gerektiğini anlatan Kılıç, üniversite hayatlarını en iyi şekilde kullanmayı ve yaşamalarını tavsiye etti.

Kılıç, "Hayat kitaptan ve akademiden ibaret değildir. Okudun, uyguladın, hata, doğru yaptın. Bir şey yaşıyorsun, onun birikimi tecrübe oluyor. Hata yapmaktan çekinmeyin. Çok hata yapacaksınız." dedi.

Farklı fiziki mekanlarda olmanın insanın zihninin farklı şekilde çalışmasına vesile olduğunu kaydeden Kılıç, gençlerin elde ettiği başarının bu işin fragmanı olduğunu, onların daha çok yapılacak işinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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