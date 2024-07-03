Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 4x200 metre serbestte kota elde eden milli yüzücüleri tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kadınlar 4x200 metre serbestte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde eden milli yüzücüleri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Dünya sıralamasında ilk 16'ya girerek, Uluslararası Yüzme Federasyonundan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için davet alan Kadınlar 4x200 metre Serbest Bayrak Takımımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcuların elde ettiği sonuçta emeği olanlara teşekkür eden Bak; Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Ecem Dönmez ve Zehra Bilgin'den oluşan takıma Paris 2024'te başarılar diledi.