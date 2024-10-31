Genel Sağlık-İş Sendikası Danıştay'a Dava Açıyor - Son Dakika
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Genel Sağlık-İş Sendikası Danıştay'a Dava Açıyor

Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde değişikliklerin iptali için Danıştay'a dava açılacak.

31.10.2024 21:48
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(ANKARA) - Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in bazı hükümlerinin iptali istemiyle Danıştay'da dava açacaklarını bildirdi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarından gelen talepleri dikkate alarak geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Danıştay'a taşıyacaklarını kaydetti. Uğur, Danıştay'da çalışanların mağduriyetini giderebilecek nitelikte bir dava açmak için hazırlandıklarını belirtti.

Uğur, şunları kaydetti:

"Yönetmeliğin 7'inci maddesinin 1'inci fıkrasında, değişiklikten önce 'Sözleşme süresi sonunda, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı olarak görevine devam etmek isteyenlerin sözleşmesi yenilenir.' şeklinde bir düzenleme mevcut iken, söz konusu düzenlemede yapılan değişiklik ile sözleşmenin yenilenmesi, objektif olmayan ve kötüye kullanılabilecek kriterlere dayandırılmıştır. 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrasına 'çıkarma cezası' ibaresinden sonra gelmek üzere 'veya bir sözleşme döneminde toplam altı ay ve üzerinde destek ödemesi kesintisini gerektirir disiplin cezası' ibaresi eklenmiştir. Söz konusu düzenleme, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu'nun özüne aykırı olup, mükerrer ceza öngörmesi bakımından hukuka aykırıdır. 18'inci maddesinde köklü değişiklikler yapılmış olup; kayıtlı kişi sayısının 2400'den fazla, diğer yerlerde ise 4000'den fazla olması halinde" şeklindeki düzenlemede, '4000' ibaresi '3500' olarak değiştirilmiş. Aile hekimine yapılacak teşvik ödemelerinde, 'hedef muayene sayısı', 'kronik hastalıklar için belirlenen aylık hedef nüfus', 'memnuniyet oranı', 'akılcı ilaç kullanım oranının altında kalma' gibi belirsizliğe yol açan nitelikte düzenlemeler yapılmış; bu kriterlere esas alınacak değerler bakımından alanında uzman kişilerin dahi çözemeyeceği formüllere yer verilmiştir.

96 saatten az olmamak kaydıyla 5 nöbet tutulmadığı takdirde, tutulmayan her 8 saatlik nöbet için 1,65 katsayısının yüzde 8 azaltılacağı şeklinde aleyhe bir düzenleme yapılmıştır. 21'inci maddesinde de köklü değişikliklere yapılmış olup, yukarıda belirtilen aile hekimleri aleyhine yapılmış olan düzenlemeler, aile sağlığı çalışanları için de yapılmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Genel Sağlık-İş Sendikası Danıştay'a Dava Açıyor - Son Dakika

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