GENTİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Malezya'nın Pahang eyaletinde düzenlenen 15. Genting Dünya Aslan Dansı Şampiyonası'nda yarışan Myanmarlı bir takım, 27 Temmuz 2025.
Myanmar'ın Genting kentinde pazar günü düzenlenen etkinlikte 40 uluslararası aslan dansı takımı şampiyonluk için mücadele etti. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)
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