GHOST Platformu İçin Başvurular Başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde oluşturulan Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler (GHOST) platformu için başvurular 30 Haziran'da başladı.

SSB'nin X hesabından yapılan paylaşıma göre, GHOST platformu, savunma sanayisi ekosisteminde stratejik dönüşümün yönünü çizmeyi amaçlıyor.

Platformun temel hedefleri arasında, gelecekte oyun değiştirici nitelikte olacak teknolojilerin belirlenmesi, yeni harekat konseptlerine stratejik yön verilmesi ve sektörde farkındalık oluşturulması yer alıyor.

Seçilen senaryolar, ilerleyen süreçte düzenlenecek Senaryo Analiz Çalıştayı'nda detaylı şekilde ele alınacak. Çalıştaydan elde edilecek çıktılar, hem Teknoloji Yol Haritaları'na hem de Savunma Sanayii Başkanlığının OTAĞ sistematiğine entegre edilecek.

Platforma başvurular ghost.ssb.gov.tr adresinden alınacak.