Gıda Denetimleri Artıyor

19 Mayıs Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede gıda denetimleri gerçekleştiriyor.

Denetimler kapsamında ilçede faaliyet gösteren fırın, lokanta ve pastanelerin özellikle imalathaneleri, hamurhaneleri ve mutfaklarında kontroller yapıldı.

İş yerlerinin hijyen koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını da denetleyen ekipler, et ürünlerinin etkilet ve içeriklerini inceledi. Ekipler, soğuk hava depolarında saklanan ürünlerin saklama koşullarına da baktı.

Ramazan ayı süresince bu tarz denetimlerin daha sık devam edeceği ve vatandaşın sağlıklı gıda tüketimine engel olabilecek durumlarda cezai işlem uygulanacağı belirtildi.