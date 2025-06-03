Gıda Denetimlerinde 1 Milyar Lira Cezai İşlem

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz. 1 Ocak'tan bu yana 503 bin denetim yaptık. Bu denetimler sonucunda 11 bin 702 uygunsuzluk tespit ettik. Bu tespit ettiğimiz yerlere 1 milyar 56 milyon lira cezai işlem uyguladık" dedi.

Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Dünya Gıda Güvenirliliği etkinliğine katıldı. Burada konuşan Yumaklı, "Sanayi devriminden sonra, kırsaldan kente büyük bir göç hareketi başladı. Bu durum istihdamı ve yerleşimi de şekillendirdi. Bugün geldiğimiz noktada, dünya nüfusunun yüzde 55'i, ülkemiz nüfusunun da yüzde 77'si kentlerde yaşıyor. Kent yaşamının şekillenmesi, beraberinde hazır gıda tüketiminde önemli artışlar getirdi. Bu da kırsalın daha çok üretmesi, üretilen gıdaların belli bir standardizasyondan geçtikten sonra sofralara ulaşması sonucunu doğurdu. Bakanlık olarak da bizler, gıdanın tohumdan çatala kadar olan sürecinin her aşamasında varız" dedi.

'8 BİNDEN FAZLA GIDA KONTROL GÖREVLİMİZ İŞ BAŞINDA'

81 ilde güçlü bir denetim altyapıları olduğunu söyleyen Yumaklı, "41 kamu ve 107 özel gıda kontrol laboratuvarımız hizmet veriyor. Gıdaya yönelik 15 Ar-Ge merkezimiz var. 8 binden fazla gıda kontrol görevlimiz iş başında. Bu güçlü alt yapıyla, 2024 yılında 1,3 milyondan fazla denetim yaptık. Halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz. 1 Ocak'tan bu yana 503 bin denetim yaptık. Bu denetimler sonucunda 11 bin 702 uygunsuzluk tespit ettik. Bu tespit ettiğimiz yerlere 1 milyar 56 milyon lira cezai işlem uyguladık. 301'i hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Gıda güvenirliliği en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Bu konuda gereken neyse eksiksiz yapmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

'SON 3 YILDA 250 BİN PESTİSİT DENETİMİ YAPTIK'

En çok gündemde olan konulardan birinin de pestisit olduğunu belirten Yumaklı, "Sanki yediğimiz her gıdada çok fazla pestisit varmış, çiftçilerimiz halkımıza hep zehir yediriyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Halkımızı adeta paniğe sevk edici bir dozdaki bu haberlerin, maksatlı şekilde dolaşıma girdiğini görüyoruz. Biz daha önce de bunları defaatle açıkladık. Bugün buradan bir kez daha anlatalım. Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde, şu ana kadar 223 maddenin ürünlerde kullanımını yasakladık. Hasat öncesi, hasat sırası ve sonrasında, hallerde, paketleme tesislerinde ve satış yerlerinde; yani her aşamada pestisit denetimlerimizi yapıyoruz. Son 3 yılda 250 bin denetim yaptık. Pestisit kalıntı miktarını son 3 yılda yüzde 35 azalttık. İhraç ettiğimiz ürünlerin sadece binde 1'i için bildirim alıyoruz. Hem yurt içi uygunsuzluklarda hem yurt dışından geri dönüşlerde, ürünün iç piyasaya girişine izin vermiyoruz. İmha ediyoruz veya enerji üretiminde kullanıyoruz. Bu alanda dünyada kabul edilen sınırların dışında değiliz. Ancak biz elbette bunu da yeterli görmüyoruz. Pestisit için sahada üreticimizle, çiftçimizle, ihracatçı birliklerimizle büyük bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

'VAKA SAYIMIZI YÜZDE 76 AZALTTIK'

Bitki ve hayvan sağlığına yönelik de son 2 yılda 100'e yakın uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Yumaklı, "24 yıldır patates üretimini kısıtlayan patates siğili alanlarını, artık bu yıldan itibaren üretime kazandırıyoruz. Hayvanlara şap aşılamasını 2024 yılında 3'e çıkardık ve bu sayede bir önceki yıla göre vaka sayımızı yüzde 76 azalttık. Hayvan hastalıklarının yayılımının engellenmesi için 5 ilimizde Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları kurduk; 3 ilde daha kurmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gıda etiketlerine yeni düzenleme getirdik. Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için, yanıltıcı görsel ve ifadelerin kullanımını engelledik. Gıda katkı maddelerinin bazılarını yasakladık. Gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları internet sitesinde anlık olarak yayınlamaya başladık. Vatandaşlarımızın memnuniyetle takip ettiği bu sistemde, asla toleransımızın olmadığını vurgulamak istiyorum" diye konuştu. Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından etkinlik kapsamında kurulan il müdürlüğü stantlarını ziyaret etti.