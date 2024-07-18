Gine'de avukatlar, keyfi tutuklamaları protesto etmek için grev başlattı

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Batı Afrika ülkesi Gine'de hükümetin "keyfi tutuklamalar yapmasını" gerekçe gösteren avukatlar, protesto için ülke genelinde grev başlattı.

BBC'de yer alan habere göre, Gine Barosu, "demokratik yönetime dönülmesi" için kampanya yürüten 2 aktivistin tutuklanmasının ardından genel grev başlattıklarını açıkladı.

Hükümeti keyfi tutuklama yapmakla suçlayan Baro'nun Sözcüsü Gabriel Kamano, 31 Temmuz'a kadar mahkeme oturumlarını boykot edeceklerini belirterek, "Mahkemeler kapalı değil ancak yargı sistemi felç olmuş durumda." dedi.

Avukatlar, eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara'nın insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla yargılandığı davanın sonuçlanmasının ardından 1 Ağustos'ta mahkemeye döneceklerini duyurdu.

Fransa sol ittifakının liderlerinden Jean-Luc Melenchon, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tutuklu 2 aktivistin serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Melenchon, Fransa'nın mevcut cunta hükümetiyle yoğun bir diyalog içinde olduğunu ve olaya müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü de tutukluların "derhal" serbest bırakılması için hükümete çağrı yaptı.