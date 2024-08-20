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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Afet Koordinasyon Merkezi kurulacak alanda incelemelerde bulundu.

İtfaiye müdürlüğü binasında yer alacak merkezle ilgili çalışmaları inceleyen Köse, merkezin, acil müdahale gerektiren durumlarda daha hızlı ve etkili şekilde hareket edilmesini sağlayacağını belirtti.

Köse, merkezin, şehir genelinde acil durumlarda yapılması gereken hizmetlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi açısından büyük bir önem taşıdığını kaydetti.