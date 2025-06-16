Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Batlama Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Sanayi sitelerine desteklerinin devam edeceğini belirten Köse, "Sorunlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek için buradayız. Her zaman esnafımızın yanındayız" dedi.

Köse, Batlama Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, esnafla görüştü. Görüşmelerde esnafın sorunları dinlendi ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. Altyapı ve çevre düzenlemesi gibi konular öne çıkarken; Köse, ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Köse, sanayi esnafının yerel ekonominin can damarı olduğunun altını çizerek, sanayi sitelerinin ihtiyaçlarına desteklerinin devam edeceğini söyledi. Köse, "Sanayi esnafımız sadece üretim yapan değil, aynı zamanda şehrimizin istihdamına katkı sağlayan önemli bir kesim. Sorunlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek için buradayız. Belediyemizin imkanlarını bu doğrultuda seferber edeceğiz. Her zaman esnafımızın yanındayız. Özellikle sanayi sitesi esnaflarına da ayrı bir gözle bakıyorum" ifadelerini kullandı.

Esnaf da Köse'ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, taleplerine gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.