Giresun Belediye Başkanı\'ndan Temizlik Personeline Doğum Günü Kutlaması

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Belediye'nin temizlik işleri personeli Bilal Civelekoğlu'nun doğum gününü kutladı. Köse, "Şehrimizin temizliği ve düzeni için gece gündüz demeden çalışan tüm personelimize minnettarız. Bu tür özel günlerde çalışanlarımızla birlikte olmak bizler için önemli" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyenin temizlik işlerinde görevli personelin doğum gününü kutladı. Aksu Mahallesi'nde yeni hizmete giren "Tatlım" adlı pastanede temizlik görevlisi Bilal Civelekoğlu için düzenlenen doğum günü kutlaması samimi bir ortamda geçti.

Kutlamada, temizlik personelinin yaptığı çalışmanın kent halkı için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Köse, "Şehrimizin temizliği ve düzeni için gece gündüz demeden çalışan tüm personelimize minnettarız. Bugün, bir arkadaşımızın doğum gününü kutlamak için bir aradayız. Bu tür özel günlerde çalışanlarımızla birlikte olmak bizler için önemli" diye konuştu.

Başkan Köse, doğum günü pastasını temizlik personeli Bilal Civelekoğlu ile birlikte keserek yeni yaşını kutladı.

Köse ayrıca, doğum günü kutlamasına katılan Aksu, Çaykara, Küçükköy ve Aydınlar mahalle muhtarlarıyla da görüş alışverişinde bulundu.