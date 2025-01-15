Giresun Belediye Konservatuvarı\'ndan Coşkulu Konser

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Konservatuvarı'nın gerçekleştirdiği konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Fuat Köse de her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirterek, kentte kültürel etkinliklerin ve sanatın gelişimi konusunda ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Giresun Belediye Konservatuvarı, konserlerine devam ederken, önceki akşam izleyicilere bir müzik ziyafeti daha sundu. Liman mevkisindeki Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, Belediye Konservatuvarı ekibi, iki bölüm halinde eserleri seslendirirken, salonu dolduran dinleyiciler, keyifli bir akşam geçirdi. İzleyicilerden tam not alan konserin sonunda Belediye Başkanı Fuat Köse, konservatuvar ekibine teşekkür etti.

Belediye Konservatuvarı'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılarla adından söz ettirdiğini vurgulayan Başkan Köse, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını, kentte kültürel etkinliklerin ve sanatın gelişimi konusunda ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Başkan Köse sahneye çıkarak, koronun seslendirdiği bazı eserlere de eşlik etti.