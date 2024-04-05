Giresun'un Çanakçı ilçesinde anaokulu öğrencileri atık yağdan sabun üretti - Son Dakika
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Giresun'un Çanakçı ilçesinde anaokulu öğrencileri atık yağdan sabun üretti

Giresun\'un Çanakçı ilçesinde anaokulu öğrencileri atık yağdan sabun üretti

Yunus Emre Anaokulu öğrencileri, 'Temiz Eller, Temiz Çevre' sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında ailelerinin desteğiyle atık yağdan sabun yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Genç, çalışmanın çok özel ve anlamlı olduğunu söyledi. Öğretmen Suzan Kıribrahim ise amaçlarının geri dönüşüme dikkat çekmek olduğunu belirterek, 'Çocuklarımız yaptığımız bu çalışmalarla hem bilinçleniyor hem de doyasıya eğleniyor.' dedi.

05.04.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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Giresun'un Çanakçı ilçesinde anaokulu öğrencileri atık yağdan sabun üretti.

Yunus Emre Anaokulu öğrencileri, "Temiz Eller, Temiz Çevre" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında ailelerinin desteğiyle atık yağdan sabun yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Genç, çalışmanın çok özel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Küçük yaşta çocukların atık bilincine sahip olmalarının önemini vurgulayan Genç, destek veren velilere de teşekkür etti.

Öğretmen Suzan Kıribrahim ise amaçlarının geri dönüşüme dikkat çekmek olduğunu belirterek, "Çocuklarımız yaptığımız bu çalışmalarla hem bilinçleniyor hem de doyasıya eğleniyor." dedi.

Kaynak: AA

Yılmaz Genç, Giresun, Çanakçı, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'un Çanakçı ilçesinde anaokulu öğrencileri atık yağdan sabun üretti - Son Dakika

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