Baba ve oğlu girdikleri denizde can verdi

Giresun'da merkeze bağlı Çıtlakkale Mahallesi sahilinde 16 Haziran'da serinlemek için denize giren baba Celal Derme (40) ile oğlu Toprak Derme (10) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Baba kıyıya çıkarılırken, oğlu Toprak kayboldu.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbarla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celal Derme, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak'ın cansız bedenine, arama çalışmalarının 2'nci gününde babasının denizden çıkarıldığı yerin 100 metre uzağında ulaşıldı. Sonar cihazlarla yeri tespit edilerek, dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan Toprak'ın cenazesi, Malatya'da toprağa verildi.

BABADAN 2 GÜN SONRA ACI HABER

Denizde boğulma tehlikesi geçiren Celal Derme de gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Derme'nin cenazesi de oğlunun yanına defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya götürüldü.