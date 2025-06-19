Baba ve oğlu girdikleri denizde can verdi - Son Dakika
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Baba ve oğlu girdikleri denizde can verdi

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Baba ve oğlu girdikleri denizde can verdi
19.06.2025 16:27
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Baba ve oğlu girdikleri denizde can verdi
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Giresun'da denize giren baba Celal Derme ile oğlu Toprak Derme bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşılırken baba Celal Derme ise tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Giresun'da merkeze bağlı Çıtlakkale Mahallesi sahilinde 16 Haziran'da serinlemek için denize giren baba Celal Derme (40) ile oğlu Toprak Derme (10) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Baba kıyıya çıkarılırken, oğlu Toprak kayboldu.

Baba ve oğlu girdikleri denizde can verdi

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbarla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celal Derme, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak'ın cansız bedenine, arama çalışmalarının 2'nci gününde babasının denizden çıkarıldığı yerin 100 metre uzağında ulaşıldı. Sonar cihazlarla yeri tespit edilerek, dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan Toprak'ın cenazesi, Malatya'da toprağa verildi.

Baba ve oğlu girdikleri denizde can verdi

BABADAN 2 GÜN SONRA ACI HABER

Denizde boğulma tehlikesi geçiren Celal Derme de gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Derme'nin cenazesi de oğlunun yanına defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya götürüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Giresun, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Olay, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba ve oğlu girdikleri denizde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Son Mohikan:
    Rabbim Rahmet Eyleyip Kalanlara Sabır İhsan Eylesin.. Karadeniz Çok Hırçındır Diğer Denizlerimize Benzemez 60-70 cm Yerde Kıyıya Çıkmana fırsat vermez. Bilinçli, Temkinli Girmek Gerekir. 27 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bu denizde akıntı olduğunu fotoğrafta bile gördüm. 7 1 Yanıtla
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