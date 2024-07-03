Giresun'da bulunan 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı

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Giresun'da vatandaşların bulduğu 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı.

Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki bir bahçede 2 baykuş yavrusu olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Milli Parklar ve Doğa Koruma Giresun Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerin teslim alarak sağlık kontrolünden geçirdiği baykuşların sağlıklı olduğu belirlendi.

Koruma altına alınan kuşların, bir süre sonra doğaya salınacağı öğrenildi.