Giresun'da Denize Giriş Yasaklandı

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, can güvenliğini tehdit eden olumsuz deniz koşulları sebebiyle bugün il sınırlarındaki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.
Açıklamada, vatandaşlardan can güvenlikleri açısından yasağa uymaları ve uyarıları dikkate almaları istendi.
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