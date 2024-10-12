Giresun'da Ejder Meyvesi ve Papaya Serası Kuruldu

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Giresun'da serada ejder meyvesi ve papaya yetiştiriciliği deneme çalışması gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her iki meyvenin deneme çalışması Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ile yürütülen "Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında uygulandı.

Keşap ilçesinin Karabedir Mahallesi'nde 5 yıldan beri ejder meyvesi yetiştiriciliği ile ilgilenen çiftçi Şükrü Çakır'a ait arazide yüzde 70 hibeli 240 metrekarelik sera kuruldu.

Destekleri dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Çakır, hibe ile kurulan ve müdürlüğün teknik personelinin gözetiminde temin edilen 250 fidanla üretim çalışmalarına başladıklarını kaydetti.