Giresun'da Engelsiz Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Giresun'da Engelsiz Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

Giresun\'da Engelsiz Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezde istihdam birimi, hukuk birimi, psikolojik destek birimi, sağlık birimi, el sanatları atölyeleri ve müzik atölyesi gibi hizmetler sunulacak.

21.08.2024 13:29  Güncelleme: 13:31
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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Köse, merkezin şehirdeki engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

Yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bu merkez, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını artırmak ve onların yaşam kalitesini yükseltmek adına büyük bir adım. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Eksikler var. Bu eksikler giderildikten sonra hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bunun için de tüm arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.

Özel gereksinimli vatandaşlara hizmet verecek projede, istihdam birimi, hukuk birimi, psikolojik destek birimi, psikolojik destek birimi sağlık birimi, sağlık birimi, 2 adet el sanatlarına yönelik atölyeler, müzik atölyesi ve proje web sitesi yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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