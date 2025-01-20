Giresun'da Evde Ölüm Olayı

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Karacaresul köyünde yaşayan Kahraman Kaya'ya (70) telefonla ulaşamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Sağlık ekipleri ve jandarma görevlilerinin eve giderek yaptıkları kontrollerde Kaya'nın hayatanı kaybettiği belirlendi.
Kaya'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bulancak İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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