Giresun'da eylül ayında 34 milyon lirayı aşkın çeşitli yardımlar yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da eylül ayında 34 milyon lirayı aşkın çeşitli yardımlar yapıldı

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından eylül ayında ihtiyaç sahiplerine 34 milyon liranın üzerinde çeşitli yardımlarda bulunulduğu bildirildi.

08.10.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından eylül ayında ihtiyaç sahiplerine 34 milyon liranın üzerinde çeşitli yardımlarda bulunulduğu bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, geçen ay "Ulusal Hane Ziyaretleri" programı kapsamında 1842 hane ziyaret edilerek, vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, eylülde şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerde 480 görüşme ve ziyaret gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ay boyunca devam edilen yardımlarla ilgili de bilgi verilen açıklamada, 75 aileye 1 milyon 990 bin 333 lira koruyucu aile, 319 kişiye 2 milyon 43 bin 39 lira sosyal ekonomik destek, 3 bin 325 kişiye 29 milyon 914 bin 3 lira engelli evde bakım ve 120 kişiye 55 bin 600 lira doğum olmak üzere toplam 34 milyon 2 bin 975 bin lira ödeme yapıldığı kaydedildi.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal yardımlar ve hizmetler konusunda vatandaşların yanında olmaya devam edileceği de aktarıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, giresun, Ekonomi, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da eylül ayında 34 milyon lirayı aşkın çeşitli yardımlar yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Cani Semih Çelik’in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı Cani Semih Çelik'in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
12:42 Atatürk heykeline balyozlu saldırı Vatandaşlar anında müdahale etti Atatürk heykeline balyozlu saldırı! Vatandaşlar anında müdahale etti
12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
20:19 TFF’den tecavüz davası devam eden Atakan Karazor ile ilgili açıklama geldi TFF'den tecavüz davası devam eden Atakan Karazor ile ilgili açıklama geldi
20:07 Karısını ve down sendromlu kızını bıçakla rehin aldı Karısını ve down sendromlu kızını bıçakla rehin aldı
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
19:08 İmamoğlu’ndan Bakan Şimşek’e dikkat çeken ziyaret İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret
19:06 Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı
18:25 Aileler dikkat: Bunlar sadece buzdağının görünen yüzü Aileler dikkat: Bunlar sadece buzdağının görünen yüzü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 14:09:22. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da eylül ayında 34 milyon lirayı aşkın çeşitli yardımlar yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.