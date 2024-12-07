Giresun'da Fındık Bahçesinde Ölüm

Giresun'un Espiye ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.
Sakarya köyü Abonozlu mevkisinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Mustafa Abanoz olduğu tespit edildi.
Abanoz'un cenazesinin morga kaldırıldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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