Giresun'da Jandarma ve Emniyet'e Araç Teslim Töreni - Son Dakika
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Giresun'da Jandarma ve Emniyet'e Araç Teslim Töreni

Giresun\'da Jandarma ve Emniyet\'e Araç Teslim Töreni

Giresun'da jandarma ve emniyete 65 araç teslim edildi. Vali Serdengeçti, güvenlik hizmetlerinin sürdürülebilirliğine dikkat çekti.

03.01.2025 14:17
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Giresun'da jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 65 aracın teslimi için tören düzenlendi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Hükümet Konağı önündeki törende, emniyet ve asayiş hizmetlerinin süreklilik arz ettiğini söyledi.

Dolayısıyla araçların 24 saat esasına göre hizmet verebildiğini belirten Serdengeçti, "Personel değişiyor ama araçlar hizmete devam ediyor. Sadece personel sayısı ile arzu ettiğimiz güvenlik iklimini tesis edemeyiz. İnsan kaynağıyla birlikte araç gereç, donanım ve teknoloji kapasitesinin de güçlendirilmesi şart." dedi.

Serdengeçti, kolluk birimlerini daha hızlı ve caydırıcı kılacak şeyin teknik donanım ve imkanlar olduğuna işaret ederek, "Bugün emniyet ve jandarma teşkilatımızın kullanımına sunacağımız araçlarla inşallah buna bir adım daha yaklaşmış olacağız." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ise güvenlik güçlerinin huzur ve güveni sağlamak üzere her türlü şartta görev yaptığını vurgulayarak, araçların her iki teşkilata hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür de devletin güçlü olduğunu ifade ederek, emniyet ve jandarma teşkilatının kazasız belasız çalışmalarına devam etmesi temennisinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi ve İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer'in de katıldığı törende, 26 araç jandarma, 39 araç da emniyet personeline teslim edildi.

Kaynak: AA

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