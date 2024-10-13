Giresun'da, 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Merkeze bağlı Burhaniye köyünde 62 yaşındaki Bekir Yağmur'dan 4 gündür haber alamaya yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, evde yaptıkları kontrollerde Yağmur'un cesedini buldu.
Yağmur'un cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Kayıp 62 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?