Giresun'un Alucra ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
İlçenin yüksekokul mevkisindeki kavşakta K.Ç. idaresindeki minibüs ile B.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ve beraberindeki F.D. ve M.E.D, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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