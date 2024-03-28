Giresun'un Espiye ilçesinde "60. Kütüphane Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde konuşlanan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki Gezici Kütüphane'de, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe Kaymakamı Taner Tengir, kütüphanelerin medeniyetin temellerini oluşturan bilgi ve irfan hazineleri olduğunu vurgulayarak, Kütüphane Haftası'nın kitap okuma alışkanlığı ve öğrenmeye olan ilgiyi artırması temennisinde bulundu.
Kaymakam Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Halk Kütüphanesinden en çok kitap okuyanlara ödül verdi.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Kütüphane Haftası Kutlamaları - Son Dakika
Kütahya'da akraba ziyareti için gittikleri evde çıkan tartışma sonucu 3 aylık hamile olan karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen Enes Uşak tutuklandı. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Olayın ardından ortaya çıkan bilgilere göre çiftin suç kayıtları bulunmakta ve çocukları yetiştirme yurdunda devlet korumasında bulunmaktadır.
Samsun'un 17 ilçesinde 113 kadın çiftçiye Süt Sığırcılığı Eğitim Projesi ile yüzde 75 devlet destekli süt sağım makinesi verildi. Proje kapsamında kadın çiftçilere süt sağım makinesi dağıtılırken, aynı zamanda eğitim de verildi. Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kadınların hayvancılık sektöründe daha güçlü bir Türkiye için önemli bir rol oynadığını belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise projenin amacının kadın çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, aday belirleme sürecinde yapay zeka yerine insan zekasını kullandıklarını belirtti. Dağ, adaylarının ilçelerde çok önde olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Bursa'ya 3 yeni meydan, 9 bin metrekare yeşil alan, 12 bin 500 metrekarelik yeraltı kapalı otoparkı kazandıracaklarını söyledi. Erdoğan ayrıca, Bursa'ya yapılan diğer yatırımları da anlattı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Karıt köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi suçüstü yakalanırken, kürek, kazma, çapa ve el dedektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında hayatını kaybeden 5 kişiyle ilgili olarak tutuklu 7 sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada, servis denetiminden sorumlu öğretmenlerin ifadeleri alındı. Aileler ve öğrencilerin avukatları, düzenli denetim yapılmadığını savunarak, tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Sanıkların avukatları ise suçun sadece müvekkillerinde olmadığını iddia ederek, diğer sorumluların da yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'Girişimcilik Buluşmaları' etkinliği gerçekleştirildi. Genç girişimciler, başarılı girişimcilerin deneyimlerini dinleyerek ilham aldılar.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında önemli dereceler elde etti. 55 kilogram Bilal Göktekin birinci, 55 kilogram Muhammed Tuncay ikinci, 52 kilogram Hilal Göktekin ikinci, 70 kilogram Nisanur Süren üçüncü, 52 kilogram Fatmanur Teker beşinci ve 70 kilogram kategorisinde mücadele eden Elif Çelik ise beşinci oldu. Sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Diyarbakır'a getirdi. Ayrıca, 6 Kuraş sporcusu İstanbul'da düzenlenecek olan Kuraş Dünya ve Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 'Seçim Güvenliği ve Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi. İlçede 128 sandıkta 36 bin 689 seçmen oy kullanacak ve seçim günü 90 emniyet, 40 jandarma personeli görev yapacak. Kaymakam Öztürk, Karapınarlıların özgürce oy kullanabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ve otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?