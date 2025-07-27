Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Züfer Okay yönetimindeki 28 AAB 438 plakalı otomobil, Bektaş Yaylası yolu Şemsettin mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki Burak Savaşkan, Sevgi Okay, Mustafa Kayra ve Nehir Yeşiltepe yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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