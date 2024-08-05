Giresun\'da park halindeki tıra çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Bekir A. idaresindeki 28 YA 939 plakalı otomobil, Yağlıdere- Alucra kara yolu Üçtepe beldesinde, yolun sağında park halindeki plakası öğrenilemeyen tıra çarptı.
Kazada araçta bulunan Güler A, Yaşar ve Yunus G. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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