Giresun\'da Sağlık Çalışanlarına Etkinlik

Giresun'da, sağlık çalışanlarına yönelik etkinlik düzenlendi.
Sağlık Sen Giresun Şubesince Anneler ve Hemşireler Günü ile Ebeler Haftası dolayısıyla bir restoranda program organize edildi.
Şube Başkanı Ogün Elifoğlu, geleneksel hale getirdikleri programda üç özel günü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü, sosyal ve maddi kazanımları için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Elifoğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.???????
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