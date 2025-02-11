Giresun'da Sahte İçki Operasyonu

Giresun'un Bulancak ve Görele ilçelerinde sahte içki operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bulancak ilçesinde jandarma ekiplerince S.I. ve H.A'nın adreslerinde yapılan aramada 4 litre el yapımı etil alkol ve 1 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirildi.
Görele ilçesinde de H.B'nin adresinde yapılan aramada ??????6 litre etil alkol elde edildi.
Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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