Giresun'da Sahte İçki Operasyonu

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Giresun'un Bulancak ve Görele ilçelerinde sahte içki operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bulancak ilçesinde jandarma ekiplerince S.I. ve H.A'nın adreslerinde yapılan aramada 4 litre el yapımı etil alkol ve 1 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirildi.

Görele ilçesinde de H.B'nin adresinde yapılan aramada ??????6 litre etil alkol elde edildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.