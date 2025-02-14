Giresun'da Sokak Hayvanları Toplantısı - Son Dakika
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Giresun'da Sokak Hayvanları Toplantısı

Giresun\'da Sokak Hayvanları Toplantısı

Giresun'da sahipsiz sokak hayvanları için yapılan çalışmalar ve yasal düzenlemeler görüşüldü.

14.02.2025 17:16
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Giresun'da sahipsiz sokak hayvanları için yapılması gereken çalışmaların görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.

İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, hayvan haklarını korumanın sadece bir insani sorumluluk değil, aynı zamanda yasal bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldığının altını çizen Vali Serdengeçti, bu doğrultuda çıkarılan yönetmeliklerle yeni sorumlulukların belirlendiğini aktardı.

Serdengeçti, Giresun'daki sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve bakımevlerinde güvenli bir şekilde barındırılmasının sorumlu kurumlarca büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Belediyelerin, hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanları için ayırmakla yükümlü oldukları bütçe kaynaklarını doğru ve mevzuata uygun bir şekilde kullanması gerektiğine dikkati çeken Serdengeçti, şöyle devam etti:

"Ayrıca 5199 sayılı Kanun ile nüfusu 25 bini aşan belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31 Aralık 2028 tarihine kadar süre tanınmış olsa da hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ile ilgili hükümler kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmekte olup, bu görev ve yetki 2 Ağustos 2024 tarihinde belediyelere verilmiştir."

Belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda gündemde yer alan konular görüşüldü.

Kaynak: AA

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