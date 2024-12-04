Giresun'da Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı - Son Dakika
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Giresun'da Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Giresun\'da Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Kar yağışı sonrası yaban hayvanları için Giresun'da 250 kg yem doğaya bırakıldı.

04.12.2024 16:50
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Giresun'da, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Giresun Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) görevlileri, kar nedeniyle yiyecek bulamakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için harekete geçti.

Ekipler, merkeze bağlı İnişdibi köyünün yüksek kesimlerine 250 kilogram yem bıraktı. Kış boyunca hayvanlar için doğaya yem bırakılmasına devam edileceği belirtildi.

Öte yandan HAYDİ ekiplerinin, belediye sorumluluk alanlarında da sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı - Son Dakika

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