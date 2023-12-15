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Giresun Üniversitesi öğrencisi Cemalettin Ceylan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Giresun Üniversitesi öğrencisi Cemalettin Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

Giresun'da baygın bulunan ve hastanede vefat eden Cemalettin Ceylan, Gümüşhane'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Ceylan'ın yakınları ve yerel yetkililer katıldı. Genç öğrenci, aile mezarlığında defnedildi.

Giresun Üniversitesi öğrencisi Cemalettin Ceylan son yolculuğuna uğurlandı
15.12.2023 - 17:45,
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Giresun'da evinde baygın bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden Cemalettin Ceylan, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi 20 yaşındaki Ceylan için Kürtün ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ceylan'ın babası Hakkı Ceylan ve diğer yakınlarının yanı sıra Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı, Belediye Başkanı Enver Şen ile vatandaşlar katıldı.

Gencin cenazesi, kılınan namazın ardından Uluköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA
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