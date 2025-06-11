Girişimci Kadınlar New York'ta Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Girişimci Kadınlar New York'ta Buluştu

11.06.2025 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkevi'nde düzenlenen etkinlikte Türk girişimci kadınlar tecrübe ve bilgi alışverişinde bulundu.

NEW New York ve çevresinde yaşayan, kendi işini kurmuş ya da kurmayı planlayan girişimci kadınlar, Türkevi'nde düzenlenen etkinlikte buluştu.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun destekleriyle hayata geçen "Kadın Girişimi Destek Ağı"nın ilk buluşması Türkevi'nde yapıldı.

Girişimcilik, işbirliği ve fikir paylaşımı zemininde tanışmayı, birlikte düşünmeyi, sosyal ağlar kurmayı ve destek mekanizmaları geliştirmeyi amaçlayan etkinlikte, kendi işini kurmuş ya da kurmayı planlayan, New York ve çevresinde yaşayan girişimci Türk kadınları bir araya geldi.

Etkinlikte katılımcılar, tecrübelerinin yanı sıra kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını paylaşırken, bilgi alışverişinde bulunma imkanı da elde etti. Etkinliğe, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ile eşi Zeynep Yazal da katıldı.

Büyükelçi Yazal, buradaki konuşmasında, düzenlenen etkinliğin gerçekleştirdikleri önemli faaliyetlerden biri olduğunun altını çizerek, toplum içinden çıkan girişimlerin önemine işaret etti.

Kadınların karşılaştıkları zorluklara değinen Yazal, "Pek çok alanda kadınların önünde görünmeyen engeller var. Kadınlar yalnızca cam duvar ve tavanları örenlerle değil, yapışkan zeminlerle ileriye gitmeyi engelleyenlerle de mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Yazal, dünya nüfusunun yarısı kadınlardan oluşmasına rağmen, siyaset, sanayi ve ticarette kadınların oranının düşük olduğunu belirterek, "Nüfusun yarısını kenarda tutarak ne bizim ne başka bir ülkenin ne de insanlığın ilerlemesi mümkün." değerlendirmesini yaptı.

Zeynep Yazal da Türk toplumuyla kurdukları ilişkilerde kadınlarla ilgili yapılabilecek işler olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Bu kapsamda hayata geçen Kadın Girişimi Destek Ağı'nın ilk toplantısını yaptıklarını söyleyen Zeynep Yazal, "Ama böyle kalmasın, sürdürülebilir olsun istiyoruz. Amacımız girişimci olmak isteyen veya yolun henüz başında olan Türk kadınlarımızı yolun ilerisinde ve tecrübeli olan girişimci kadınlarımızla eşleştirip bilgi alışverişi yapmak. Eğitimler vermek istiyoruz, ama en önemlisi girişimci kadınlarımız neler istiyor öğrenmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Türkevi, Ekonomi, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girişimci Kadınlar New York'ta Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Metroda Süs Kavgası Metroda Süs Kavgası
Pendik’te esrarengiz olay Ormana girdi bir daha haber alınamadı Pendik'te esrarengiz olay! Ormana girdi bir daha haber alınamadı
Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti 2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
A Milli Takım’dan Meksika’ya karşı tatsız prova A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova
Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı
İstanbul’da yıllar sonra “Çilek Dolunayı“ görüldü Mest eden görüntüler İstanbul'da yıllar sonra "Çilek Dolunayı" görüldü! Mest eden görüntüler
Ancelotti’den ilk maçında büyük başarı Brezilya Dünya Kupası’na gidiyor Ancelotti'den ilk maçında büyük başarı! Brezilya Dünya Kupası'na gidiyor

20:28
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
18:55
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
18:38
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak
Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz veda Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz veda! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
08:58
Protesto gösterileri devam ederken Trump’tan yeni bir hamle daha
Protesto gösterileri devam ederken Trump'tan yeni bir hamle daha
08:48
Furkan Kızılay’dan aşk dolu paylaşım
Furkan Kızılay'dan aşk dolu paylaşım
08:41
Türkiye’nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu
08:37
51 şehirde kaçak göçmen operasyonu: 98 tutuklama
51 şehirde kaçak göçmen operasyonu: 98 tutuklama
08:25
ABD’de kaos büyüyor Halk karşı karşıya gelmeye başladı
ABD'de kaos büyüyor! Halk karşı karşıya gelmeye başladı
08:21
Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti
Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti
08:01
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 21:33:48. #7.13#
SON DAKİKA: Girişimci Kadınlar New York'ta Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.