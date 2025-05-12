Girişimci Kadınlara Destek Günleri Sona Erdi - Son Dakika
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Girişimci Kadınlara Destek Günleri Sona Erdi

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Girişimci Kadınlara Destek Günleri' sekizinci kez gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca kadın girişimciler stant açarak ürünlerini tanıttı. Başkan Şeniz Doğan, etkinliğin başarısını vurguladı ve kadınların emeğini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

12.05.2025 14:25
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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "Girişimci Kadınlara Destek Günleri" sona erdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kadınlarımızın emeğini her zaman desteklemeye, onlarla birlikte daha nice güzel etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin girişimci kadınlara destek olmak amacıyla başlattığı Girişimci Kadınlara Destek Günleri, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sekizinci kez gerçekleştirildi. Organizasyonda kadın girişimcilerin satışa sunduğu stantlar üç gün boyunca saat 22.00'ye kadar açık kaldı.

Organizasyonun ilk gününde koro şefliğini Kadriye Kaymak'ın yaptığı Anadolu Sanat ve Müzik Derneği 'Türk Halk Müziği Topluluğu Konseri' yer aldı.

Etkinliğin ikinci gününde ise Kadın Platformu Dk² Ritim Topluluğu, darbuka ile performans sergiledi. Daha sonra diyetisyen Hatice Nur Ege'nin 'Köyden Şehre Doğal Reçeteler' ve Beyhan Budak'ın 'Birlikte İyi Hissetmek' söyleşileri yapıldı. Günün son etkinliğinde Güvenç Yıldırım, verdiği konser ile vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

Festivalin son gününde ise yüz yogası eğitmeni ve aile danışmanı Nalan Ertürk, katılımcılara uygulamalı eğitim verdi.

Girişimci Kadınlara Destek Günleri'nde Anneler Günü'ne özel 'Annemle Karaoke' etkinliği de yer aldı.

Denizlililerin gösterdiği ilgiden ve katılımdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Başkan Doğan, etkinliğe ilişkin olarak, "Öncüsü olmaktan büyük gurur duyduğumuz ve 8'ncisini düzenlediğimiz, üç gün süren Merkezefendi Belediyesi Girişimci Kadınlara Destek Günleri'miz sona erdi. Stantlarıyla festivale renk katan kadın girişimcilerimize, etkinliklerimize katılım gösteren değerli misafirlerimize ve festivalimizi coşkuyla sahiplenen hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın emeğini her zaman desteklemeye, onlarla birlikte daha nice güzel etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Girişimci Kadınlara Destek Günleri Sona Erdi - Son Dakika

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