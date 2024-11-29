Girişimcilerle Buluşma

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Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Başoğlu ve yönetimi, kadın ve genç girişimcilerle bir araya geldi.

Odanın hizmet binasında düzenlenen programda, 2024 yılı iş planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi yapıldı, 2025 yılı iş planı hazırlıkları ve faaliyet takvimi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Başoğlu, girişimcilerin ihtiyaçlarını, işbirliği fırsatlarını ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik fikirlerini dinledi.