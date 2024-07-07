GKRY'de Limasol'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Limasol kentine bağlı Abeşa bölgesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Limasol kentinin Abeşa bölgesindeki makilik alanda bu sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rum İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis, söndürme çalışmalarına itfaiye araçlarının yanı sıra 5 yangın söndürme uçağının katıldığını belirtti.

Sivil Savunma ekipleri, yangın tehdidi altındaki Abeşa ve Yeni Korfi köylerinde yaklaşık 20 yazlık evi tedbir amaçlı boşalttı.

Rüzgarla etkisini artıran yangını söndürme çalışmaları Abeşa bölgesinde yoğun olarak sürüyor.